AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Regaip Kandili'ni kutladı - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, Regaip Kandili'nin üç ayların manevi sofrasına ve bereket iklimine açılan kapı olduğunu belirtti.

Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını belirten İba, şunları kaydetti:

"Kandiller İslam alemi için büyük önem arz ediyor. Regaip Kandili geçmişi muhasebe ederek geleceği planlamak için büyük bir fırsat. Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim."

Bu gecede semaya açılan ellerin geri çevrilmeyeceğine gönülden inandığını aktaran İba, "Bu duygular içinde bütün İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, fedakar gazilerimize selametler diliyorum." ifadelerini kullandı.