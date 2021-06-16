AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Süloğlu'nda ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Süloğlu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İba ve beraberindeki heyet ilçede devam eden projeleri inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.

İba, AK Parti Süloğlu İlçe Başkanı Veli Çolak ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Süloğlu'nun sorunlarının çözümü için yeni projeler hakkında görüştüklerini belirten İba, "Hemşerilerimizin sıkıntılarına çözüm bulacak, gün gün daha da güzel bir Edirne'ye doğru yol alacağız inşallah. Yolumuz uzun, işimiz çok, gönlümüz ferah." ifadelerini kullandı.

MHP Süloğlu İlçe Başkanı Aydemir Arslan ve yönetimiyle de görüşen İba, ilçe teşkilatı ile Süloğlu için daha çok çalışacaklarını aktardı. Ortak amaçlar için atan yüreklerin güçleneceğini dile getiren İba, Türk milleti için Cumhur İttifakı olarak tek yürek olacaklarını kaydetti.

Süloğlu'nun çıkarları ve gelişmesi noktasında çalışmaları hep birlikte sürdüreceklerine değinen İba, ortak paydalarının Edirne ve Süloğlu olduğunu söyleyerek, Cumhur İttifakı ruhu için çalışmalarına özveriyle devam edeceklerini aktardı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla Süloğlu Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden İba, Tarım Kredi Kooperatifi, Yağlı Tohumlar Kooperatifi, Pancar Şirketi Kooperatifi, Süloğlu Devlet Hastanesi, Esnaf Odası ve Esnaf Kefalet Kooperatifi ile Ziraat Odası Başkanlığı'nı da ziyaretlerde bulundu.