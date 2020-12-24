AK Parti Edirne İl Başkanı İba: Vakıflara ait taşınmazlara 2021 yılında zam yapılmayacak - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlara 2021 yılında zam yapılmayacağını söyledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve AK Parti İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp, 2021 yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlara yapılan zamların geri çekilmesi için