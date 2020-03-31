AK Parti Edirne İl Başkanı İba, video konferansla toplantı yaptı - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, il yönetim kurulu ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Belgin İba'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Edirne'de alınan önlemler ve Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları kapsamında açıklanan paketlerin içeriği görüşüldü.

İba, yönetim kurulu üyelerine, evde kalmaları adına uyarılarda bulunarak, salgının yaygınlaşmasının önüne geçilmesinin en etkili yolun, her vatandaşın kendi karantinasını uygulaması olduğunu aktardı.

Toplantıya, il yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Doğan Kına da katıldı.