AK Parti Edirne İl Başkanı İba'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

AK Parti Edirne 7. Olağan İl Kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Belgin İba'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan İl Genel Meclis üyeleri Halil Bayazıt ve İsmail Keleş, Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik ve Keşan ilçesi muhtarları, İba'ya olağan il kongresi sonrası hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İba'ya hayırlı olsun temennisinde bulunan muhtarlar, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

Muhtarların mahalleleri ile ilgili çalışmalarını, sıkıntı ve taleplerini de dinleyen İba, kendisine iletilen hususları not alarak, bizzat yakın takipçisi olacağını belirtti.

Edirne'yi daha da ileriye taşıyacaklarını aktaran İba, "Yaşadığımız kentin sorunlarını ilçe, belde ve köyleri ile birlikte çözmek, öncelikli işimiz olacak. Yeni dönemde tüm kurumlarımızla uyum ve işbirliği içerisinde halkımıza hizmet edeceğiz. Mahalle ve köylerimizin sözcüsü, temsilcisi, ortak aklı ve vicdanı olarak gördüğümüz muhtarlarımızla her fırsatta birlikte olacağız." ifadelerini kullandı.