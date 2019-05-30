AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nca iftar verildi

AK Parti Edirne
İl Başkanlığı'nca iftar programı düzenlendi.
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
, kentteki bir davet bahçesinde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, iftar sofralarının birlik ve beraberliği artırdığını söyledi.
Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olunması gerektiğini belirten Akmeşe, şunları kaydetti:
"Ramazan ayını bitirmek üzereyiz. Ramazan bayramına erişmeyi Allah cümlemize nasip etsin. İftarımıza, AK parti kurulduğundan beri yer alan gönül kardeşlerimiz katıldı. Bugün görevli olmayabilirler ama zamanında yaptıklarını, bu partiye verdikleri hizmetlerin karşılığını inşallah 18 seneden beri AK Parti tek başına iktidar olarak gösteriyor zaten. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."
AK Parti'de siyaset yapmanın gönül işi olduğunu anlatan Akmeşe, "Allah'a şükür ki Edirne'de de yavaş yavaş AK Parti Türkiye
ortalamasını oy bazında yakalamaya çalışıyor. Bu gece burada hem teşkilat mensuplarımız hem oda başkanlarımız hem de Edirne'nin her kesiminden kardeşlerimiz var. Burada söz konusu Edirne ise hepimiz aynı masada, hepimiz aynı yerde bulaşabiliyoruz." dedi.
Akmeşe, hızlı tren projesinin Edirne için çok önemli olduğunu dile getirdi.
Bayramdan sonra Çerkezköy-Kapıkule hattının temelinin atılacağını dile getiren Akmeşe, "Edirnemize hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca bir önemli gelişme de var. Bayram yaklaştı. Çiftçilerimizin de ihtiyaçları var. İnşallah yarın 18'den itibaren bütün çiftçilerimizin ayçiçek ve süt destekleri ödenecek. Onlara da hayırlı olsun." diye konuştu.
İftar programına, şehit ve gazi yakınları, partililer ile oda başkanları katıldı.