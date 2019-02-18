Son Dakika Haberleri: AK Parti Edirne İl Başkanlığı'ndan Edirne Mitingine Dair Açıklama

AK Parti Edirne İl Başkanlığı'ndan Edirne Mitingine Dair Açıklama

1 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Edirne'de gerçekleştirilen mitingde kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı'ndan Edirne Mitingine Dair Açıklama, System.String[]
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Edirne'de gerçekleştirilen mitingde kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen mitingin büyük bir coşkuyla düzenlendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle çok coşkulu ve kalabalık bir miting gerçekleştirildiğini ifade eden Akmeşe, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Edirne mitinginden hemen sonra İstanbul Ataşehir mitingine katıldı. Edirnem'in coşkusunu, inancını mitingde de dile getirerek, 'Kusura bakmayın Edirne'deki o büyük coşkuyu terk edip gelemedim. Serhat şehri Edirne den sizlere selam getirdim. Gerçekten büyük bir coşkuyla 15 bin kişiye Edirne'de hitap etme fırsatı buldum ve inşallah Edirne bu seçimlerde güzel müjdeler verecekler buna inanıyorum.' dedi.

Bizim de Edirne'ye inancımız tam. Miting günü bir kez daha Edirnem'in çöp,çukur, çamurdan kurtulmak istediğini, Edirnem'in hizmet istediğini, gönül belediyeciliği istediğini gördüm. Vatandaşlarımızın bizlere daha da çok destek olduğunu gördüm."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:57 Kaynak: AA

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