Son Dakika Haberleri: AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni hizmet binasına taşınacak
Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni hizmet binasına taşınacak - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni hizmet binasına taşınacak

6 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni adresine taşınacak.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni hizmet binasına taşınacak, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni adresine taşınacak.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, Yaşar Atlı Plaza İş Merkezi'ne taşınacaklarını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Edirne için, Türkiye için, AK Parti için azimle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden İba, "Bu vesileyle tüm teşkilat mensuplarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşma gayretinde olmaya devam edecektir. Bu bağlamda azimle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

AK Parti, Türkiye, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li senatörlerden Trump'a "Türkiye'ye yaptırım" çağrısı
Kimyasal madde ile etrafa saldırdı! Dehşet anları kamerada Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 23:14:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni hizmet binasına taşınacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]