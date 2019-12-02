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AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni hizmet binasına taşınacak
6 saat önce
AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni adresine taşınacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:28 Kaynak: AA
AK Parti Edirne İl Başkanlığı yeni adresine taşınacak.
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, Yaşar Atlı Plaza İş Merkezi'ne taşınacaklarını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Edirne için, Türkiye için, AK Parti için azimle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden İba, "Bu vesileyle tüm teşkilat mensuplarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşma gayretinde olmaya devam edecektir. Bu bağlamda azimle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
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