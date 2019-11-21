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AK Parti Edirne İl Başkanlığına Belgin İba atandı

7 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanlığına Belgin İba atandı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığına Belgin İba atandı, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanlığına Belgin İba atandı.


İstifasını AK Parti Genel Merkezi'ne sunduğunu partide düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan eski AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana çeşitli kademelerinde görev aldığını söyledi.


Kendisine inanan güvenen, göreve layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Akmeşe, şunları kaydetti:

"Son seçimde 3 ilçe ve 4 belde de oylarımızı artırdık ancak istediğimiz hedefe ulaşamadık. Bu hafta İl Başkanları toplantısı için Ankara'ya gittim, Teşkilat Başkanımızla da görüştüm.

Bugün itibariyle AK Parti Edirne İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi Genel Merkezimizle paylaştık. Önümüzdeki süreçte görev alacak arkadaşımızın daha iyi şartlarda çalışması için il yönetimindeki arkadaşlarımızda istifalarını verdiler. İnşallah hayırlara vesile olur."

Akmeşe, İl Başkanlığına Belgin İba'nın atandığını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:10 Kaynak: AA
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