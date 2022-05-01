AK Parti Edirne İl Başkanlığınca "AK Parti Aile İftarı" düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Edirne İl Başkanlığınca "AK Parti Aile İftarı" düzenlendi

01.05.2022 13:30
AK Parti Edirne İl Başkanlığınca "AK Parti Aile İftarı" düzenlendi

AK Parti Edirne İl Başkanlığı "AK Parti Aile İftarı" düzenledi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı "AK Parti Aile İftarı" düzenledi.

Kentte bir restoranda düzenlenen programda, partinin kurulduğu günden bu yana emeği geçmiş isimler buluştu.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ramazan ayının manevi ruhunu yaşatmak amacıyla mahallelerde düzenledikleri toplu iftar programlarına yoğun katılım olduğunu söyledi.

İlk olarak Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde başladıkları iftar programlarını bu sene "AK Parti Aile İftarı" ile sonlandırdıklarını ifade eden İba, AK Parti ailesi olarak bu özel programda bir arada olmanın onur ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.

İftara katılan herkese teşekkür eden İba, "Birlikte yol yürüdüğümüz dava arkadaşlarımızdan vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Biz bugün milletimizin gönlünde böyle büyük bir yer elde ettiysek, bunda hepsinin emeği çok büyüktür. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

İba, iftar programına katılması beklenen, ancak Cumhurbaşkanının talimatlarıyla son anda başka bir organizasyona katılması gereken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da selamlarını iletti.

81 ilde gerçekleştirilen aile iftarına video konferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da bir konuşma yaptı.

Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Genel Merkez İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Tarık Hatipler, MHP İl Başkanı Zakir Tercan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, önceki dönemlerde görev almış il ve ilçe başkaları ve yönetimleri ile katıldı.

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AK Parti, Edirne, Mevla, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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