AK Parti Edirne İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Edirne İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

05.04.2022 14:06
AK Parti Edirne İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi

AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ramazanın manevi ruhunu yaşatmak için düzenlenen mahalle ve toplu iftarların ilki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nden başlatıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, iftar öncesi mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

İl Başkanlığı olarak, vatandaşlarla sokak iftarlarında buluşmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten İba, ramazanın birlik ve bütünlük ruhuna uygun şekilde bir arada olarak, bu manevi iklimin katacağı güzellikleri paylaşacaklarını belirtti.

Bir ramazan ayına daha erişmenin sevinci ve heyecanı içerisinde olduklarını ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Rabbim cümlemize ağızımızın tadıyla bayramı da görmeyi nasip etsin inşallah. Değerli hemşehrilerim, bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene pandemiden dolayı yapamadığımız mahalle iftarlarımızı bu ramazan yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu kapsamda ilk mahalle iftarımızda Yıldırım Beyazıt Mahallemizin sakinler ile bir araya geldik. Oruçlarımızı birlikte açtık. En güzel dualara birlikte amin dedik. Böylesine huzurlu bir ortamda hemşehrilerimiz ile bir arada olmaktan dolayı heyecanlı ve mutluyuz.

Rabbim hepimizin oruçları ve ibadetlerini kabul etsin. Mahalle iftarlarımız devam edecek. Tüm halkımızı iftarlarımıza bekliyoruz."

İba, duanın ardından mahallede bulunan kahvehane ve dükkanları ziyaret etti.

İftar sonrası kahvehanedeki vatandaşlarla çay içen İba ve beraberindekiler, mahalle sakinlerine hayırlı ramazanlar diledi.

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Yıldırım Beyazıt, Edirne, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanlığınca iftar programı düzenlendi - Son Dakika


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