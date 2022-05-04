AK Parti Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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AK Parti Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

04.05.2022 10:06
AK Parti Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Edirne İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, programa İl Başkanı Belgin İba, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

İl Başkanı İba, yaptığı açıklamada, yüz yüze bayramlaşmanın sevincinin yaşandığını belirtti.

Partililerinin bayramını kutlayan İba, "İl Başkanlığımızda bir araya gelip yüz yüze, gönül gönüle bayramlaşmanın sevincini yaşadık. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi nice bayramlarda yaşamayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

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Ramazan Bayramı, Hisarcık, gençlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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