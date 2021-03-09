AK Parti Edirne İl Başkanlığında vefa buluşması - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kuruluşundan bugüne AK Parti'de görev yapmış kadınlarla bir araya geldi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, il başkanlığı binasındaki toplantıda, AK Parti'de daha önce görev almış kadınlar adına bir partili tarafından İba'ya çiçek takdim edildi.

İba, toplantıda yaptığı konuşmada, çiçekler için teşekkür ederek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini belirten İba, "Gönül birlikteliğimizle çıktığımız yolda yeni katılan arkadaşlarımız bizlere güç katacaktır. Hep birlikte bir aile meclisi oluşturuyoruz. Hepimiz bir dönem birlikte çalıştık, görev yaptık. Bazen bir görevimiz olmasa da sahada yine birlikte çalıştık. Ben belediye meclis üyeliği ile başladım. Daha sonra bir görevim olmadı. Ama hep kadın kollarımızla sahada çalışmaya devam ettik. Bu bir bayrak yarışıdır. Hepimiz zaman zaman birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çok şükür Edirne'de güzel işlere imza attık." ifadelerini kullandı.

El ele vererek gönül seferberliğini sürdüreceklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"AK Parti'ye gönül vermiş kıymetli dava arkadaşlarımızla kardeşlik duygularımızı pekiştirecek ve davamıza bağlılığını arttıracağız. Hep birlikte el ele vererek hemşehrilerimizin gönül makamlarında muhabbetlerine, samimiyetlerine ve hikayelerine daha fazla ortak olacağız. Gönüllere girerek şehrimizi hak ettiği yere taşıyacağız. Şehrimizde bu hedefi gerçekleştirmek için yürüttüğümüz gönül seferberliği mücadelemizi daha da güçlendireceğiz. Bizler kurduğumuz gönül köprüleri ve yapmış olduğumuz çalışmalarımızla, 2023 yılında milletimizin huzurunda olacağız."

İba, birlikte güçlü bir aile olduklarını belirtti.

Önceki başkanların sunmuş olduğu hizmetleri daha ileriye taşımak ve katkı sunmak için tüm enerjileriyle çalıştıklarını aktaran İba, şunları kaydetti:

"İşte sürecin en başında bugüne kadar devamlı büyüyen ve birlikteliği artan AK Parti Edirne ailemiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 2023 yılında tarihi görülmemiş destek verecektir. Bu aile bu yolculuk ile 2024 yılında Edirne'mize AK Parti belediyeciliğini kazandıracaktır. Buna inanıyorum. AK Parti'yi 2002 yılından bugünlere taşıyan kurucular başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum. Davamızı daha yukarıya taşımak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her kademede görev yapmış kıymetli dava arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce de Edirne'de kadın kadına siyaset noktasında artarak başarılı işlere imza attıklarını kaydetti.