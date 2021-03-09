AK Parti Edirne İl Başkanlığında vefa buluşması - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanlığında vefa buluşması

09.03.2021 16:49
AK Parti Edirne İl Başkanlığında vefa buluşması, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kuruluşundan bugüne AK Parti'de görev yapmış kadınlarla bir araya geldi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kuruluşundan bugüne AK Parti'de görev yapmış kadınlarla bir araya geldi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, il başkanlığı binasındaki toplantıda, AK Parti'de daha önce görev almış kadınlar adına bir partili tarafından İba'ya çiçek takdim edildi.

İba, toplantıda yaptığı konuşmada, çiçekler için teşekkür ederek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini belirten İba, "Gönül birlikteliğimizle çıktığımız yolda yeni katılan arkadaşlarımız bizlere güç katacaktır. Hep birlikte bir aile meclisi oluşturuyoruz. Hepimiz bir dönem birlikte çalıştık, görev yaptık. Bazen bir görevimiz olmasa da sahada yine birlikte çalıştık. Ben belediye meclis üyeliği ile başladım. Daha sonra bir görevim olmadı. Ama hep kadın kollarımızla sahada çalışmaya devam ettik. Bu bir bayrak yarışıdır. Hepimiz zaman zaman birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çok şükür Edirne'de güzel işlere imza attık." ifadelerini kullandı.

El ele vererek gönül seferberliğini sürdüreceklerini aktaran İba, şunları kaydetti:

"AK Parti'ye gönül vermiş kıymetli dava arkadaşlarımızla kardeşlik duygularımızı pekiştirecek ve davamıza bağlılığını arttıracağız. Hep birlikte el ele vererek hemşehrilerimizin gönül makamlarında muhabbetlerine, samimiyetlerine ve hikayelerine daha fazla ortak olacağız. Gönüllere girerek şehrimizi hak ettiği yere taşıyacağız. Şehrimizde bu hedefi gerçekleştirmek için yürüttüğümüz gönül seferberliği mücadelemizi daha da güçlendireceğiz. Bizler kurduğumuz gönül köprüleri ve yapmış olduğumuz çalışmalarımızla, 2023 yılında milletimizin huzurunda olacağız."

İba, birlikte güçlü bir aile olduklarını belirtti.

Önceki başkanların sunmuş olduğu hizmetleri daha ileriye taşımak ve katkı sunmak için tüm enerjileriyle çalıştıklarını aktaran İba, şunları kaydetti:

"İşte sürecin en başında bugüne kadar devamlı büyüyen ve birlikteliği artan AK Parti Edirne ailemiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 2023 yılında tarihi görülmemiş destek verecektir. Bu aile bu yolculuk ile 2024 yılında Edirne'mize AK Parti belediyeciliğini kazandıracaktır. Buna inanıyorum. AK Parti'yi 2002 yılından bugünlere taşıyan kurucular başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum. Davamızı daha yukarıya taşımak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her kademede görev yapmış kıymetli dava arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce de Edirne'de kadın kadına siyaset noktasında artarak başarılı işlere imza attıklarını kaydetti.

Kadınlar Günü, AK Parti, Edirne, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanlığında vefa buluşması - Son Dakika


Son Dakika

Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Acun Ilıcalı'nın Survivor'dan ayrılmasını istediği Çağrı Atakan, gözyaşları içinde 1 hafta süre istedi Lastiği patlayan otomobilden inen genç, canından oldu Makyajı abartan Aleyna Tilki, eleştiri oklarının hedefi oldu: Boya reklamı mı bu? Kazaya karışan sürücü, yol kenarında pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Barcelona maçı öncesi, PSG taraftarının Shakira'ya genelev göndermesi yapması tepki çekti Kurt sürüsü, gözlerine kestirdikleri Alman kurdunu parçalayıp götürdü
Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı Atina'da sokaklar savaş alanına döndü, bir polis ağır yaralı         
00:58
Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı Darbedilen kadının, Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat'tan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı         
00:28
HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin HDP'li Buldan'ın teröristlere destek verdiği sözlerine Bakan Soylu'dan tepki: Susarsam annem ve babam hakkını helal etmesin         
23:33
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı 16 yaşındaki genci, 5 saat boyunca dinlene dinlene döven şüpheliler yakalandı         
18:26
Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı Türkiye, Altay tankının motoru için Güney Koreli 2 şirketle anlaştı         
17:18
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu Eşiyle yasak aşk yaşayan şahsı öldürüp gömen astsubayın ifadesi ortaya çıktı: Bu ilişki artık rüyalarıma giriyordu         
11:37
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı         
10:57
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı Demirtaş'ın annesi için çirkin sözler söyleyen şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:00
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak Kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! Meteoroloji duyurdu: Perşembe günü tüm yurdu etkisi altına alacak         
09:31
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu Rasim Öztekin'in ölümü Seksenler dizisinin oyuncularını yasa boğdu         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 07:01:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Edirne İl Başkanlığında vefa buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei