AK Parti Edirne İl Başkanlığından, 28 Şubat postmodern darbesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanlığından, 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına "balans ayarı" yapmaya çalışanların, millet tarafından kısa sürede balans ayarına uğratıldığı bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, bin yıl sürecek denilen 28 Şubat'ın, millet iradesine, milletin değerlerine ve inancına yapılan bir darbe olduğu belirtildi.

Darbelerin insanlık onurunu zedeleyen, milletin iradesini hiçe sayan, işkencelerle, zulümlerle, tehdit ve baskılarla sürdürülen mekanizmalar olduğu aktarılan açıklamada, "Hangi ülkede ve hangi sebeple olursa olsun yapıldıkları yerlere huzur ve güven getirmemişlerdir. Sözde 'irtica tehdidi' ile 28 Şubat antidemokratik MGK kararları alınmış, dönemin iktidarına darbe vurulmuştu. Devamında ise zulüm hüküm sürecek gözyaşı akacak bir süreç başlamıştı." ifadeleri kullanıldı.

Darbeyle birlikte başörtülü kızların üniversitelere giremez olduğu, kılık kıyafetleri nedeniyle gençlerin eğitim haklarından mahrum bırakıldıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkna odaları kurularak inançlarından vazgeçmeleri yönünde psikolojik baskıya maruz kaldılar. Katsayı adaletsizliği nedeniyle yine gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapanmış oldu. Kamu görevlileri, eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alındı. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edildi. 'Yeşil sermaye' adı altında ötekileştirildi. 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' yapmaya çalışanlar, aziz milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Son olarak da 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizin inancı ve feraseti ile darbelere son bir darbe daha vurulmuş oldu. AK Parti olarak, bizim mücadelemiz millet iradesini egemen kılma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesidir.

AK Parti olarak, geçmişten aldığımız birikimle; yeni Türkiye yolunda daha emin adımlarla yürüyeceğimize söz veriyor, 19 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."