AK Parti Edirne İl Başkanlığından depremzedeler için yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanlığından depremzedeler için yardım - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanlığından depremzedeler için yardım

6 saat önce

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca Elazığ'daki depremzedeler için yardım toplandı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından depremzedeler için yardım, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca Elazığ'daki depremzedeler için yardım toplandı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği öncülüğünde AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyasına AK Parti Edirne teşkilatları da destek verdi.

Sosyal medya ve sms yoluyla yapılan duyurular sonrası il başkanlığında toplanan yardımlar, Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki toplama noktasına getirilerek yetkililere teslim edildi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı açıklamada, Edirne'den Elazığ'a "gönül köprüsü" kurduklarını belirtti.

Yaptıkları duyurular sonrası yardım kampanyasına verilen desteğin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden İba, yardım masasında kıyafet, ayakkabı, gıda, çocuk ihtiyaç malzemeleri, ısıtıcılar ve kuru gıda malzemelerinin toplandığını kaydetti.

Toplananların sadece ısıtıcı ve battaniye olmadığını aktaran İba, "Burada bir kentin sevgisi toplanmış durumda. Edirne'nin sevgi yüklü tırları deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yüzünde bir parça gülümseme oluşturacak olması bizleri memnun edecek. Bu vesile ile depremden etkilenen kardeşlerimiz için oluşturduğumuz yardım çağrısına katılıp destek veren tüm hemşehrilerimizi gönülden tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Edirne Valiliği, AK Parti, Elazığ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı
Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Deprem günü attığım tweetten pişman oldum Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 22:22:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Edirne İl Başkanlığından depremzedeler için yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]