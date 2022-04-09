AK Parti Edirne İl Başkanlığından mahalle iftarları - Son Dakika
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AK Parti Edirne İl Başkanlığından mahalle iftarları

09.04.2022 16:21
AK Parti Edirne İl Başkanlığından mahalle iftarları

AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları devam ediyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları devam ediyor.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Karaağaç Mahallesi'ndeki vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

İba, burada yaptığı konuşmada, ramazanda vatandaşlarla iftar sofralarında bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti.

Ramazanın maneviyatı içerisinde her gün bir mahallede vatandaşlarla buluştuklarını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Paylaşmanın bereketini yaşayarak, gönül köprüleri kuruyoruz. Bu kapsamda kurduğumuz iftar sofralarında Karaağaç Mahallemizdeydik. Pandemi nedeniyle uzun zamandır hasret kaldığımız kalabalık ve büyük sofralara kavuşmanın güzelliğiyle oruçlarımızı açtık."

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Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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