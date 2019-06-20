Son Dakika Haberleri: AK Parti Edirne İl Başkanlığından "saldırı" açıklaması
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AK Parti Edirne İl Başkanlığından "saldırı" açıklaması

25 dakika önce

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, İstanbul'da seçim çalışmaları yürütürken saldırıya uğradıklarını belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, İstanbul'da seçim çalışmaları yürütürken saldırıya uğradıklarını belirtti.
AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, MHP Edirne İl Başkanı Süleyman Ferhatoğlu ve teşkilat üyelerinin İstanbul'da seçim çalışmalarına katıldığı belirtildi.
Esenyurt ilçesinin Kıraç Mahallesi'nde Akmeşe, Ferhatoğlu ve teşkilat üyelerinin davul, zurnayla karşılandığı aktarılan açıklamada, "Ancak AK Parti teşkilatına üstlerinde İmamoğlu yazılı tişörtlerin olduğu bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akmeşe, İstanbul seçimi için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımızla önce sözle saldırıya uğradık. Grubun içinde bulunan bazı kişiler araçlara da saldırdı. Biz bu saldırının planlı yapıldığını düşünüyoruz. Grup tarafından bize 'Burası bizim kalemiz. Burada program yaptırmayız.' diyerek engel olunmaya çalışıldı. Seçim çalışmalarımız oldukça kalabalık bir katılımla gerçekleşti.
Seçime gidiyoruz, seçimin sakin bir ortamda gitmesini arzu ediyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız ama her mahalleye gireceğiz, her kapıyı çalacağız. Saldırıları kınıyoruz. Saldırılar bizi yıldıramaz. Kapısını çaldığımız hiçbir vatandaşı bırakmayacağız. Demokrasi nöbeti tutmayanlara İstanbul emanet edilmez. İstanbul halkı da her şeyin farkındadır. Halkımızın da onlara en güzel cevabı sandıkta vereceğine inanıyoruz."
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:41 Kaynak: AA
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