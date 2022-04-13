AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları devam ediyor

13.04.2022 14:22
AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları devam ediyor

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programları sürüyor.

AK Parti Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programları sürüyor.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Belgin İba, Mithatpaşa ve Dilaverbey mahallelerindeki iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerinin istek ve sıkıntılarını dinleyen İba, iftar programı sonrası kıraathanede mahalle sakinleriyle sohbet edip, çay içti.

İba'nın kıraathane ziyareti sırasında 94 yaşındaki Bulgaristan göçmeni Hasan Pehlivan ile yaşanan diyalog hem güldürdü hem duygulandırdı. Pehlivan anılarını anlatırken bir yandan da cüzdanından çocuklarının resmini çıkarıp gösterdi.

İba ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir asırlık çınar desek yeridir... 94 yaşındaki Hasan amcamız, Bulgaristan'dan yurdumuza geleli 80 sene olmuş. Bu akşamki sohbetlerimizin en güzellerinden birini kendisiyle gerçekleştirdik. Kaleiçi'nin neşe kaynağı Hasan Pehlivan amcamıza nice hayırlı seneler diliyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Edirne'ye 1 günde 10 bin Bulgar geldi! Alışveriş için yarıştılar Edirne'ye 1 günde 10 bin Bulgar geldi! Alışveriş için yarıştılar AK Partili Aksal ve İba, mahalle iftarına katıldı AK Partili Aksal ve İba, mahalle iftarına katıldı

Hasan Pehlivan, Bulgaristan, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Uykudaki baldızını hamile bıraktığı iddia edilen enişte tahliyesini talep etti: Eşim dışarıda mağdur
14:21 Canlı yayında gözler önüne serdi! Market ile üretici arasındaki fiyat farkı yürek burktu
14:17 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Türk vatandaşı olmanın bedeli 400 bin dolara çıkarıldı
14:17 Gitsin diye bekleniyordu! Zajc aldığı teklifle kariyerinin en yüksek kazancına ulaşacak
14:12 Rus birliklerinin hedefi olan Mariupol alarm veriyor: Teslim olmaktan başka çaremiz yok
13:57 Bomba görüşme! Dünya yıldızı James Rodriguez'in yolu bu kez Süper Lig
13:46 Saadet liderinden "bizim adayımız" açıklaması: Devlet malına yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacak biri olacak!
13:31 Fenerbahçe, savaş mağduru çocuklara destek vermek için Ukrayna ekibi Shakhtar'la maç yapacağını duyurdu
13:22 CHP'li Kaya, Bakan Soylu'ya sordu: 15 bin Suriyelinin Bartın'a getirilerek ikametlerinin onaylatıldığı iddiaları doğru mu?
13:10 Evli çift 9 milyon TL'lik vurgun yapmış, sonra da har vurup harman savurmuştu: 357 yılla yargılanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 14:31:14. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Edirne İl Başkanlığının mahalle iftarları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement