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AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Cambaz Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Cambaz Açıklaması

01.08.2021 16:46
AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Cambaz Açıklaması, System.String[]

AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, devletin tüm imkanlarıyla yurdun birçok yerinde çıkan yangınları söndürmek ve vatandaşın yaralarını sarmak için seferber olduğunu bildirdi.

AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, devletin tüm imkanlarıyla yurdun birçok yerinde çıkan yangınları söndürmek ve vatandaşın yaralarını sarmak için seferber olduğunu bildirdi.

Cambaz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yangınların ilk anından itibaren gerekli tüm tedbirlerin alınması yönünde talimatlar verdiğini, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak acılı vatandaşlarla buluşmaya gittiğini belirtti.

CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru'nun sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalamaya yönelik paylaşımlarını kınadığını ifade eden Cambaz, şunları kaydetti:

"CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, sosyal medya hesabında yaptığı dezenformasyona yönelik kurgusuyla, partisine yakışanı yaptı. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yangınların ilk anından itibaren gerekli tüm tedbirlerin alınması yönünde talimatlar vermişken, bugün de yangınları vuku yerlerinde gözlemlemeye ve acılı vatandaşlarımızla buluşmaya gitmişken, Sayın Cumhurbaşkanımızın alana inmek için kullandığı uçaktan karelerini kesip alıp, sürecin önünü ardını anlatmadan sadece tek kare bir fotoğrafla Cumhurbaşkanımızı karalamaya ve hiç yakışık almayacak şekilde kendi partisinin genel başkanıyla kıyaslamaya çalışan CHP Edirne Gençlik Kolları Başkanı'nı kınıyorum. CHP zihniyeti hala masa başında oturduğu yerden kurgu ve algı operasyonlarını sürdürüyor."

Cambaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sizin algı operasyonlarıyla karalamaya çalıştığınız o Cumhurbaşkanı, bölgenin acil ihtiyaçlarını karşılamak için bugün 50 milyon liralık bir ödeneğe imza attı. Sizin, algı operasyonlarıyla karalamaya çalıştığınız o Cumhurbaşkanı, düzenlediği toplantıda yangında yanan arazilerdeki ağaçların ve hatta çok daha fazlasının tekrar dikileceğinin açıklamasını yaptı. Sizin algı operasyonlarıyla karalamaya çalıştığınız o Cumhurbaşkanı, dün olduğu gibi bugün de halkıyla yan yana, omuz omuzaydı. Vatandaşın yaralarını, acılarını dinledi, 'devlet millet el ele' dedi ve tüm milletimizin bağrında açılmış yaraları sarmak için milletine ilk desteği o verdi. Acı olan şu ki, böylesi elim bir hadisenin ardından, tüm millet yek vücut ve birlik içinde olmamız gerekirken CHP zihniyeti hala masa başında oturduğu yerden kurgu ve algı operasyonlarını sürdürüyor.

CHP teşkilatını içinde bulunulan bu zorlu günlerde milletin ve devletin yanında olmaya davet ediyorum. Bari bugün bunu yapmayın. Milletçe içinden geçtiğimiz şu imtihanda milletinizin ve devletinizin yanında olun. Zaman algı operasyonu zamanı değil, birlik olma zamanıdır. Bu yaralar ancak öyle sarılır. Sizleri de ekran arkasından kurgu yapmayı bırakıp, sahalarda vatandaşın yanında olmaya davet ediyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Cambaz Açıklaması - Son Dakika


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