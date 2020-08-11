AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı İnce "Hiç kimse kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz" - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergis İnce, "Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

İnce, partilerinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Genel Merkezi'nin, partilerinin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurarak hukuki takip için dava açıldığını belirtti.

Söz konusu gazeteci hakkında 81 ilde il başkanlıklarının cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda da bulunduklarını anlatan İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Hiç kimse kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz.

Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve rencide edemez ve incitemez Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız."