AK Parti Edirne İl Kongresi'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Kongresi'ne doğru

05.01.2021 16:07
AK Parti Edirne İl Kongresi'ne doğru, System.String[]

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kongrelerini büyük heyecan ve hizmet aşkıyla gerçekleştireceklerini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kongrelerini büyük heyecan ve hizmet aşkıyla gerçekleştireceklerini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba Edirne 7. Olağan İl Kongresiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlçe kongrelerini uyum içerisinde geride bıraktıklarını ifade eden İl Başkanı İba, il kongresini de büyük heyecan içerisinde gerçekleştireceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, genel merkez ile gerçekleştirdikleri değerlendirmeler sonucunda İl Kongresi'nin tarihinin 20 Ocak olarak belirlendiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Genel merkezimizin adayı olarak 'Edirne için inandığın yolda yürü' sloganıyla hareket ettiğimiz kongremizin hazırlıklarına başladık. Değerli yönetimlerimizle birlikte yüksek tempolu 1,5 yılı geride bıraktık. Ekibimizi güçlendireceğimiz kongremizin ardından, Edirne'mizi 2023 yılı hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. İnşallah salgın sonrasında şehrimizin çarşı ve sokaklarında, hanelerinde sizlerle daha fazla bir araya geleceğiz."

İba, kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yoluyla katılmasının planlandığını belirtti.

Geçmiş dönem il başkanlarının başlattığı yatırım ve hizmetlerin takipçisi olarak Edirne halkından aldıkları talepleri çözüme kavuşturmak adına Ankara'da onlarca ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden İba, "Yönetimlerimiz olarak il merkezi, ilçe ve köy ziyaretlerimizde güzel bir hava yakaladık. Şimdi yakaladığımız bu güzel hava ile birlikte çalışma tempomuzu adaylığımdaki il kongremiz için sarf edeceğiz. Kongremizin partimize ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı, Hisarcık, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne İl Kongresi'ne doğru - Son Dakika


Son Dakika

Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın 86 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz Aile fertleri sopa ve coplarla birbirine girdi! Sokak ortasındaki kavga kamerada Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş
TOBB ve Halkbank KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı TOBB ve Halkbank KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı         
16:00
Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı         
15:55
Son Dakika: Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:44
Trabzonspor, Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı Trabzonspor, Berat Özdemir için Gençlerbirliği ile anlaştı         
15:09
Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi         
14:20
Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti         
13:39
Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?         
13:09
Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır         
13:02
Sokak hayvanları yüzünden birbirlerine böyle girdiler: Seni şamarlarım Sokak hayvanları yüzünden birbirlerine böyle girdiler: Seni şamarlarım         
11:26
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı         
10:26
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 16:10:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Edirne İl Kongresi'ne doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei