AK Parti Edirne İl Kongresi'ne doğru - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kongrelerini büyük heyecan ve hizmet aşkıyla gerçekleştireceklerini bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba Edirne 7. Olağan İl Kongresiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İlçe kongrelerini uyum içerisinde geride bıraktıklarını ifade eden İl Başkanı İba, il kongresini de büyük heyecan içerisinde gerçekleştireceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, genel merkez ile gerçekleştirdikleri değerlendirmeler sonucunda İl Kongresi'nin tarihinin 20 Ocak olarak belirlendiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Genel merkezimizin adayı olarak 'Edirne için inandığın yolda yürü' sloganıyla hareket ettiğimiz kongremizin hazırlıklarına başladık. Değerli yönetimlerimizle birlikte yüksek tempolu 1,5 yılı geride bıraktık. Ekibimizi güçlendireceğimiz kongremizin ardından, Edirne'mizi 2023 yılı hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. İnşallah salgın sonrasında şehrimizin çarşı ve sokaklarında, hanelerinde sizlerle daha fazla bir araya geleceğiz."

İba, kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yoluyla katılmasının planlandığını belirtti.

Geçmiş dönem il başkanlarının başlattığı yatırım ve hizmetlerin takipçisi olarak Edirne halkından aldıkları talepleri çözüme kavuşturmak adına Ankara'da onlarca ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden İba, "Yönetimlerimiz olarak il merkezi, ilçe ve köy ziyaretlerimizde güzel bir hava yakaladık. Şimdi yakaladığımız bu güzel hava ile birlikte çalışma tempomuzu adaylığımdaki il kongremiz için sarf edeceğiz. Kongremizin partimize ve memleketimize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.