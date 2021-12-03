AK Parti Edirne İl Yerel Yönetimler Başkanlığından İl Genel Meclisine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Edirne İl Yerel Yönetimler Başkanı Ezgi Yetkiner ve AK Parti Edirne İl Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sevdanur Kurban, Edirne İl Genel Meclisi'ni ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yetkiner ve Kurban, meclis üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Yetkiner, toplantıda yaptığı konuşmada Edirne'nin "engelsiz şehir" hedefine ulaşabilmesi için işbirliği içerisinde çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Engellilerin yaşadığı sorunların farkında olunması gerektiğini aktaran Yetkiner, "Ben bu özel günde engelsiz şehir Edirne hedefine ulaşmak için gayretle, samimiyet ve kararlılıkla dayanışma ve işbirliği içerisinde yol almak ve çalışmalar yapmak gerektiğine vurgu yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü de kutlayan Yetkiner, şunları kaydetti:

"Toplumun her alanında olduğu gibi siyaset alanında da kadının hak ettiği yere gelebilmesi için gayet ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm dünya ülkelerinden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını veren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve minnetle anıyorum."