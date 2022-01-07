AK Parti Edirne İnsan Hakları Biriminden AA'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti Edirne İnsan Hakları Birimi Başkanı Turan Girgin ve birim üyeleri Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Girgin, ziyarette yaptığı konuşmada AK Parti'nin her alanda olduğu gibi insan hakları alanında da aktif olarak çalıştığını belirtti.

AK Parti'nin 19 yılda çok reformlara imza attığının altını çizen Girgin, reformları ilerletmeye devam ettiklerini vurguladı.

İnsan haklarıyla ilgi çalışmaları zaman zaman Ankara'da bölgesel toplantılarla sürdürüp politikalar ürettiklerini ifade eden Girgin, "Toplantılarımızda üretilen politikaları, fikirlerimizi, meclis çalışmalarında kanun ve anayasa maddelerinin yazımına kadar sunuyoruz. Değerlendirilip, süzgeçten geçirilip milletimize hizmet edecek politikalar çıkmasına vesile oluyoruz." diye konuştu.

Ziyarette, AK Parti Edirne Kadın Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Yeşim Erişmiş ve AK Parti Edirne Gençlik Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı avukat Çağatay Aydemir de yer aldı.