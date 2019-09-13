Son Dakika Haberleri: AK Parti Edirne Kadın Kolları aşure ikram etti
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Edirne Kadın Kolları aşure ikram etti

1 saat önce

AK Parti Edirne Kadın Kolları üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

AK Parti Edirne Kadın Kolları aşure ikram etti, System.String[]

AK Parti Edirne Kadın Kolları üyeleri, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Saraçlar Caddesi'nde aşure dağıtımının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mübarek muharrem ayının başladığını söyledi.

Birlik ve beraberliğin sembolü aşure ikramı gerçekleştirdiklerini belirten Aksal, "Ülkemize, milletimize, birlik beraberliğimize vesile olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de 5 bin kişiye aşure dağıttıklarını belirterek, "Birlik ve beraberliğimizin çok güçlü olduğu aylardan birini yaşıyoruz. Bu vesileyle kadın kollarımız Edirne'de 5 bin kişiye aşure ikram etti." diye konuştu.

Öte yandan, Edirneli esnaf da Fatih Heykeli ve Şahi Topları Sergi Alanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, muharrem ayının hayırlı olmasını diledi.

Geleneksel olarak aşure dağıttıklarını belirten Dinar, "Muharrem ayı ülkemize bolluk, bereket ve hayır getirsin. 5 bin kişilik aşureyi ücretsiz olarak dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf Arif Meriç de esnaf olarak aşure dağıtma geleneğini sürdürdüklerini kaydetti.

AK Parti, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için duvara asılan ayakkabıyı almaya çalışan bir kişi yakalandı
Mehmet Metiner'den Arınç'a 'Bülent Turan' tepkisi: Asıl siz haddinizi bileceksiniz AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Davutoğlu'nun istifasını değerlendirdi: Kaybettiği koltuğun peşinde Halsema: kadın ve eşcinsellere karşı vaaz veren cami kapatılır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:34:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Edirne Kadın Kolları aşure ikram etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]