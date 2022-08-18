Edirne'de AK Parti yönetim kurulu üyeleri ETUS'un sorunlarının sürdüğünü belirtti - Son Dakika
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Edirne'de AK Parti yönetim kurulu üyeleri ETUS'un sorunlarının sürdüğünü belirtti

18.08.2022 13:36
Edirne'de AK Parti yönetim kurulu üyeleri ETUS'un sorunlarının sürdüğünü belirtti

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ile ilgili sorunların devam ettiğini söyledi.

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) ile ilgili sorunların devam ettiğini söyledi.

Özcan, AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, tüm siyasilerin Edirne'ye karşı bir sorumluluğu olduğunu belirtti.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ne (ETUS) eleştirilerin olduğunu belirten Özcan, "ETUS denince akla sadece taşıma sistemi değil, bundan yerel yönetimler de sorumludur. Recep Gürkan'ın bir sözü vardı ve doğrusu da odur, ETUS'un Yönetim Kurulu Başkanı Recep Gürkan'dır. Eğer Edirne halkında bir memnuniyetsizlik varsa, taşıma sisteminde memnuniyetsizlik artarak devam ediyorsa bunun da halkın seçilmiş iradesi olan belediye meclis üyelerimizin seslendirmesi kadar doğal bir şey yoktur." diye konuştu.

ETUS'la ilgili eleştirilerin kişisel değil toplumun sesi olduğunu ifade eden Özcan, Edirne halkının hem toplu taşıma yönünde hem de yolların yapılması yönünden beklentileri olduğunu kaydetti.

AK Parti Edirne Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Ayhan Dinç de Edirne'deki olumsuzlukları dile getirmeye devam edeceklerini anlattı.

Edirne'de yaşayan herkesin bu şehre sorumluluğu olduğunu belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Ulaşım şehrin kanayan yaralarından bir tanesi ve yerel yönetimin sorumluluğunda olan bir alandır. Bizler yerel siyaset yapıyoruz. Dünyayı saran salgın nedeniyle ekonomik olumsuzluklar hepimizi etkilemekte ama bunların üstünden hep birlikte geleceğimizin inancındayım. Biz AK Parti grubu olarak vatandaşın sesi ve sorunlarının çözümü için milletimize söz verdik. Edirne'de her sene aynı lafları duyuyoruz. Halkımız en iyi ulaşım hizmetini almayı hak ediyor."

Dinç, 15 gün sonra duraklarda sosyal medyadan canlı yayın yaparak toplu taşımadaki sistemi anlatacaklarını belirtti.

Toplantıya AK Parti Edirne İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Sevdanur Kurban ve partililer de katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de AK Parti yönetim kurulu üyeleri ETUS'un sorunlarının sürdüğünü belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de AK Parti yönetim kurulu üyeleri ETUS'un sorunlarının sürdüğünü belirtti - Son Dakika
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