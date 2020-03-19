AK Parti Edirne Merkez İlçe Yönetim Kurulu oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Merkez İlçe Yönetim Kurulu oluşturuldu - Son Dakika

AK Parti Edirne Merkez İlçe Yönetim Kurulu oluşturuldu

6 saat önce

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, merkez ilçe yönetim kurulunu oluşturduklarını bildirdi.

AK Parti Edirne Merkez İlçe Yönetim Kurulu oluşturuldu, System.String[]

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, merkez ilçe yönetim kurulunu oluşturduklarını bildirdi.

Özcan, yaptığı açıklamada, yönetim kurulu listesini yoğun ve titiz çalışmayla oluşturduklarını belirtti.

Tüm teşkilat kademeleri ile koordineli hareket ederek birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarına başladıklarını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"İlk günden buyana büyük başarılara imza atarak Türkiye'nin umudu olan partimizi Edirnemiz'de en iyi şekilde temsil etmek adına ve 2023 hedeflerimiz doğrultusunda ilçe yönetimimizi hassasiyetle ve titizlikle çalışarak belirledik. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi 'Güçlü bir İktidar güçlü bir teşkilat ile olur' düsturu ile hareket ederek çalışmalarımıza başladık.

AK Parti İl Başkanımız Belgin İba ve Milletvekilimiz Fatma Aksal'ın destekleriyle şahsıma verilen bu kutlu görevi, yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte hakkıyla yerine getirebilmek için var gücümüz ile çalışacağız."

Edirne Merkez, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:48 Kaynak: AA

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