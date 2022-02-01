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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, 500 bin gence gelir kapısı açılacağını belirtti - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, 500 bin gence gelir kapısı açılacağını belirtti

01.02.2022 13:18
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, 500 bin gence gelir kapısı açılacağını belirtti

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 500 bin gence gelir kapısı açılacağını bildirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 500 bin gence gelir kapısı açılacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin eğitimi, istihdamı, ilgi duydukları alanlarda başarıları için hükümetin ve devletin imkanlarıyla daima yeni projeler üretmeye, var olanı da en üst seviyeye taşımaya çalıştıklarını belirtti.

Genç istihdamının öncelik verdikleri en önemli konular arasında yer aldığını aktaran Aksal, "Türkiye İş Kurumumuzun 'İşbaşı Eğitim Programı' kapsamında, mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla hükümetimiz bu yıl da işbaşı eğitim programlarıyla 500 bin gence gelir kapısı açıyor." ifadelerini kullandı.

Halihazırda iş gücü programlarının genişlediği ve yapılan ödemeleri artırdıklarını belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Buna göre, iş arayan işbaşı eğitim katılımcılarına günlük 164 lira, öğrencilere 112 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 82 lira verilecek. Programa katılarak iş yerinde 26 gün çalışanlara net asgari ücret tutarı 4 bin 253 lira hesabına yatırılacak.

Aynı zamanda işverenin de maliyetini düşürüyoruz, program kapsamında, işe alınması planlanan personel iş başında değerlendirilirken yapılacak maaş, SGK ödemeleri Türkiye İş Kurumu'muzca karşılanacak ve iki taraflı bir kazanım söz konusu olacak. Şimdiden yararlanacak gençlerimize hayırlı olsun, yeni ufuklar açsın inşallah."

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Milletvekili, Fatma Aksal, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, 500 bin gence gelir kapısı açılacağını belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, 500 bin gence gelir kapısı açılacağını belirtti - Son Dakika
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