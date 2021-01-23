AK Parti Edirne Milletvekili Aksal aşı merkezini ziyaret etti - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Keşan ilçesinde aşı uygulama merkezini ziyaret etti.

Keşan Devlet Hastanesinde oluşturulan aşı uygulama merkezine gelen Aksal, sağlık çalışanlarından bilgi aldı ve çalışmaları takip etti.

Aksal, sağlık çalışanlarının salgınla mücadeledeki özverili çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılamanın hızla sürdüğünü aktaran Aksal, "Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında vatandaşlarımız gelip aşılarını oluyor. Ben de sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyor, sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.