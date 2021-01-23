AK Parti Edirne Milletvekili Aksal aşı merkezini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal aşı merkezini ziyaret etti

23.01.2021 16:59
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal aşı merkezini ziyaret etti, System.String[]

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Keşan ilçesinde aşı uygulama merkezini ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Keşan ilçesinde aşı uygulama merkezini ziyaret etti.

Keşan Devlet Hastanesinde oluşturulan aşı uygulama merkezine gelen Aksal, sağlık çalışanlarından bilgi aldı ve çalışmaları takip etti.

Aksal, sağlık çalışanlarının salgınla mücadeledeki özverili çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılamanın hızla sürdüğünü aktaran Aksal, "Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında vatandaşlarımız gelip aşılarını oluyor. Ben de sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyor, sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili, AK Parti, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Milletvekili Aksal aşı merkezini ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Feyenoord'lu Nicolai Jörgensen'i transfer etmeyi planlıyor Ronaldo, Suudi Arabistan'dan gelen 53 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti Arnavutköy'deki fabrikada çıkan yangında lüks araçlar küle döndü Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 koyun telef oldu Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Türkiye için tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk milli fırkateyn denize indirildi Serdar Ortaç'tan tepki çeken itiraf! Kredisini ödeyemeyince devlet bankası borcunu 8 ay ertelemiş Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor
Vergi rekortmenlerinin adlarını açıklamamasına Babacan'dan çarpıcı yorum: Saklanıyorlar, 'aman abi çökerler' korkusu var Vergi rekortmenlerinin adlarını açıklamamasına Babacan'dan çarpıcı yorum: Saklanıyorlar, 'aman abi çökerler' korkusu var         
17:44
13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü 13 yaşındaki kız çocuğu, kendisini hamile bırakan 14 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü         
17:08
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda Rusya genelinde binlerce muhalif Navalny için sokaklarda         
16:33
İlk milli fırkateyn İstanbul'un denize indirilme talimatını, Hulusi Akar'ın eşi verdi İlk milli fırkateyn İstanbul'un denize indirilme talimatını, Hulusi Akar'ın eşi verdi         
16:17
Evde ağlayan çocuğunu dışarı çıkaran baba, cezadan kurtulamadı Evde ağlayan çocuğunu dışarı çıkaran baba, cezadan kurtulamadı         
16:03
Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti Kanlı, kefenli modifiye araç emniyeti alarma geçti         
15:39
Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı Dünyanın en tatlı hırsızı! Her gün poğaçalar eksiliyordu, hırsız 'Nandu' çıktı         
14:26
'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı 'Kardeşler aç abi' pankartıyla dilenen kadının kucağından bez bebek çıktı         
13:40
Kayıtlara trafik kazası olarak geçen olayda ölen şahsın bacanağı cinayet iddiasıyla tutuklandı Kayıtlara trafik kazası olarak geçen olayda ölen şahsın bacanağı cinayet iddiasıyla tutuklandı         
13:27
Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti Cardi B, alışverişe giderken giydiği kıyafetle görenleri şaşı etti         
12:20
Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi Ünlü sanatçılarla fotoğrafını paylaşan Hatice, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi         
11:47
Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi Oyuncu Merve Oflaz'ın aracına saldırı düzenlendi         
11:47
İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım         
10:33
İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek İkinci el araç piyasasında fiyatlar şubat sonu yükselecek         
10:01
Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi Fuhuş yapma bahanesiyle parka çağırdığı 7 erkeği, soyup soğana çevirdi         
09:48
Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 18:01:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Edirne Milletvekili Aksal aşı merkezini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei