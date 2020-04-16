AK Parti Edirne Milletvekili Aksal:

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik ekonomik tedbirlerin hayata geçirilmesiyle birçok sektörün rahat bir nefes alacağını belirtti.

Aksal, yaptığı açıklamada, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Kovid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını ifade etti.

Kanunun çalışma hayatından tarımsal üretime, mal ve hizmetlerin fiyat artışlarından Türkiye Varlık Fonu'na kadar birçok alanda düzenlemeleri hayata geçireceğini vurgulayan Milletvekili Aksal, teklifin kanunlaşmasıyla ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 lira destek sağlanacağını vurguladı.

Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçların, KYK kredi borçları, belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri ve sosyal sigorta prim ödemeleri gibi devlet alacaklarının da 3 ay süreyle erteleneceğini anımsatan Aksal, "Devlet üzerine düşeni yaparak, bu zor günde vatandaşının üzerindeki yükleri hafifletmektedir. Vatandaşımızın da devletine, hükümetine sahip çıkarak bu zor günleri birlik ve beraberlik ruhuyla atlatılmasını temin edeceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınının alınan tedbirlerden güçlü olmadığını vurgulayan Aksal, vatandaşlardan partilerine güvenmeye devam etmelerini istedi.

Türkiye'nin alınan tedbirler ve vatandaşların sağduyusuyla bu süreçten güçlü çıkacağını ifade eden Aksal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu süreçte AK Parti olarak birçok alanda önemli düzenlemeleri, uygulamaları hayata geçirdik. İşten çıkarmalar 3 ay yasaklandı, işveren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işçi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere ile 15 Mart 2020'den sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere aylık bin 177 lira destek verilecek. Konutlarla, faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin su faturası borçları da belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek.

Ayrıca yüksek öğrenim kredi borçları üç aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı kalmak üzere başvuru şartı aranmaksızın üç ay ertelendi. Vatandaşlarımız müsterih olsun ve bize güvenmeye devam etsin. Bir süre daha evde kalmaya devam etsin, bu zor günleri birlikte aşacağız."