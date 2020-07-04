AK Parti Edirne Milletvekili Aksal buğday alım depolarında incelemede bulundu - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuğu ziyaret ederek buğday alımı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tesiste incelemelerde bulunan Aksal ve Helvacıoğlu, şirket yetkililerinden depolama faaliyeti hakkında bilgi aldı.

Aksal, Edirne'nin tarımda öncü bir şehir olduğunu belirterek, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Helvacıoğlu da depolara girişte daha güvenli bir yol ağı oluşturulması için üretici ve kurumlara desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.