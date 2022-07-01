AK Parti Edirne Milletvekili Aksal çiftçilere bereketli bir hasat sezonu diledi

TBMM KEFEK (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu) Başkanı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, üreticilerin emeklerinin karşılığını vermek için Bakanlık nezdinde destek ve çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, güncellenen hububat alım fiyatları hakkında bilgi verdi.

Hububat alım primlerinin temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verildiğini aktaran Aksal, bu kapsamda haziran ayında TMO'ya ürün teslim eden üreticilerin primlerin bu ay ödeneceğini belirtti.

Temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerin prim ödemelerinin ise takip eden ay içinde ödeneceğini bildiren Aksal, açıklamasında şunları kaydetti:

"TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 lira, arpada ise 200 lira artırılmasına ve hububat alım primlerinin temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğday için 1000 lira/ton, arpa için 500 lira/ton olarak ödenecek.

Hububat alım priminden üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül tarihine kadar TMO'ya satmış olmaları gerekmektedir. TMO'ya bugüne kadar ürün teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, artırılan yeni alım fiyatlarından faydalanacak, geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise temmuz ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır. Üreticilerimize bereketli bir hasat sezonu diliyorum."