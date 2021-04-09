AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Çiftçilerin Tarım Kredi borçlarına karşın bütün haciz işlemeleri durduruldu" - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, çiftçilerin Tarım Kredi borçlarına karşın olan bütün haciz işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Aksal, AK Parti Keşan İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Çiğli 2. Ana Jet Üssünden kalkan ve düşen KT-1 tipi eğitim uçağından sağ kurtarılan pilotlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine de tepki gösteren Aksal, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na 'diktatör' demek Draghi'nin haddi değildir. Eğer Draghi diktatör görmek istiyorsa kendi tarihine baksın. Çok şükür bizim tarihimizde diktatörlük yoktur, bizde iktidarlar seçimle gelir seçimle giderler." dedi.

Çiftçilerin, Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının yapılandırmalarıyla ilgili talepleri doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir çalışma yapıldığını bildiren Aksal, şöyle devam etti:

"Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifinin içerisinde çiftçilerimizin Tarım Kredi borçlarına bir yapılandırma geliyor. Önümüzdeki hafta kanun teklifinin genel kurula gelmesini bekliyoruz ve kanunlaştığında çiftçilerimiz yararlanacak. Hatta kanunun geçmesini beklemeden çiftçilerimizin Tarım Kredi borçlarına karşın olan bütün haciz işlemelerini durduruyoruz. 31 Aralık 2020 tarihine kadar çiftçilerimizin ödeyemediği ve takibe düşmüş borçlarına yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimiz kanun çıktıktan sonra 3 ay içerisinde Tarım Kredi Kooperatiflerine başvuruda bulunabilecekler ve borçlarının yapılanmasını isteyecekler."

Aksal, şunları kaydetti:

"Borçları isterlerse peşin ödeyebilirler ama taksitlendirenler ilk taksiti ürünlerini sattıkları ekim ayında yüzde 30 olarak ödeyebilecekler. Geri kalan borçlarını da her yıl ekim ayında olmak üzere 3 taksitte ödeyecekler. Yapılandırma faizi yüzde 18 olacak. Yüzde 18 faiz oranının yüzde 6'sı da Hazine tarafından karşılanacak. Üreticilerimiz Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını yüzde 12 faiz oranı ile yapılandırmış olacaklar. Türkiye'de banka faizlerinin yüzde 20'nin üzerinde olduğu düşünülürse yüzde 12 faiz oranı gayet makuldür. Bütün üreticilerimize, çiftçilerimize seslenmek istiyorum; bu imkandan yararlansınlar, başvurularını yapsınlar. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."