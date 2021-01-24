AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan aşı merkezine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan aşı merkezine ziyaret
24.01.2021 17:49
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki aşı merkezini ziyaret etti.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki aşı merkezini ziyaret etti.
Hastanesinde oluşturulan aşı uygulama merkezine gelen Aksal, İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım'dan bilgi aldı ve çalışmaları takip etti.
Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Aksal, "Sırası gelen büyüklerimiz evlerinde veya aşı merkezlerimizde aşılarını yaptırıyor. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.
Son Dakika ABD'de koronavirüs aşısı yaptıran bir kişi, saatler sonra hayatını kaybetti Dünya gündeminden düşmeyen Türk İHA'ları şimdi de Netflix belgeselinde Minareye Türk bayrağı asmaya çıkan gencin intihar ettiği sanılınca ekipler alarma geçti Kırmızı Oda dizisinin Kumru'su Aslıhan Gürbüz, çiftçi oldu Yaşadığı hastalık sonrası 46 kiloya düşen Seren Serengil'in tedavisi sonuç verdi Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler