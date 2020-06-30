AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan ETB'ye ziyaret - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan ETB'ye ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Ticaret Borsasını (ETB) ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Ticaret Borsasını (ETB) ziyaret etti.

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Aksal, buğdayını hasat ederek borsaya getiren çiftçilerle görüştü, bereketli bir sezon diledi.

ETB Başkanı Özay Öztürk ile borsa salonunda gerçekleşen ürün satışını izleyen Aksal, üreticilerin ürünlerini tüccara veya TMO'ya satabildiğini belirtti.

İsteyen üreticilerin ürününü lisanslı depoya teslim edip elektronik sertifikasını alabildiğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz elektronik sertifika karşılığı Ziraat Bankasından ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar 9 ay, sıfır faizle kredi kullanıp, ürününü istediği zaman satabilir. Dokuz ay sıfır faizli kredinin yanında, lisanslı deponun stopaj, nakliye desteği ve ürün zayiatının önlenmesi gibi bir çok avantajı var. Tüm üreticilerimize tekrar hayırlı, bereketli sezonlar diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:33 Kaynak: AA

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