AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Selimiye Meydanı'nın açılışına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Selimiye Meydanı'nın açılışına ilişkin açıklama Açıklaması

20.05.2022 09:36
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan Selimiye Meydanı'nın açılışına ilişkin açıklama Açıklaması

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, düzenlemesi tamamlanan Selimiye Meydanı'nın açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını bildirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, düzenlemesi tamamlanan Selimiye Meydanı'nın açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ı TBMM'de ziyaret ettiğini, Edirne'de yürütülen ve ihalesi yapılan projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Selimiye Meydanı'ndaki düzenlemelerin tamamlandığını bildiren Aksal, şunları kaydetti:

"Çevre düzenlemesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız eliyle yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile açılışını gerçekleştireceğimiz günü hemşehrilerimizle birlikte büyük bir heyecan ve gururla bekliyoruz."

Aksal, Keşan ilçesinin çehresini değiştirecek meydan projesi ve Edirne'nin değerine değer katacak "3 Nehir 1 Şehir" projesi için de ihale tarihinin belirlendiğini ve sürecin hızla devam ettiğini belirterek, "Kültür ve turizm kenti Edirne'mizi her alanda zenginleştirmek ve geliştirmek amacıyla desteklerinden dolayı Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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