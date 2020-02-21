AK Parti Edirne Milletvekili Aksal'dan üreticilere destekleme müjdesi - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, mazot, gübre, hububat, süt, kırsal kalkınma ve lisanslı depoculuk destekleme ödemelerinin üreticilerin hesap numaralarına yatırılmaya başlandığını söyledi.



Aksal, yaptığı açıklamada, desteklemelerin, üreticilerin TC kimlik numaralarının son rakamına göre bugün hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Ödemelerin üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunan Aksal, şunları kaydetti:

"T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan üreticilerimize bugün, 4 ve 6 olanlara 28 Şubat, 8 olanlara 6 Mart'ta saat 18.00'den sonra ödenecektir. Bugün saat 18.00'den sonra 138 milyon 224 bin 945 lira hububat, 184 milyon 759 bin 417 lira süt, 5 milyon 275 bin 406 lira kırsal kalkınma, 12 milyon 396 bin 941 lira lisanslı depoculuk desteği üreticilerimizin hesabına yatacaktır."