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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

03.02.2022 09:39
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Milletvekili Aksal'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, ziyarette, kentte yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Aksal, Edirne'nin ticaretten ekonomiye, turizmden tarihe birçok alanda uluslararası önem ve potansiyele sahip olduğunu belirterek, Bakan Çavuşoğlu'na kente olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'nin stratejik bir konumda olduğunu aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli sınır kapılarına sahip ilimizde ithalattan ihracata, yabancı turist ve turizm açısından geliştirilebilir projelere, Avrupa ülkeleri ile ilişkilerde çok önemli rolleri var. Biliyorsunuz Avrupa'nın en önemli ulaşım ağlarından biri olan demir ipek yolu dediğimiz, Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak 'Halkalı-Kapıkule Demir Yolu' projemiz var. Bu projenin önemli bir ayağı olan Edirne'miz, hem jeopolitik konumu hem demografik yapısı ile ülkemizin Avrupa ülkeleri ile dış ilişkilerinin odak noktasında yer alıyor."

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Mevlüt Çavuşoğlu, Milletvekili, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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