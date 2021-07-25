AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Enez'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Enez İlçe Başkanlığını ziyaret eden Aksal, partililerle bayramlaştı, gündeme ilişkin istişarelerde bulundu.

Aksal, MHP İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

Daha sonra çarşı esnafını ve ilçe pazarını ziyaret eden Aksal, esnafla sohbet ederek bol kazanç diledi, pazardan alışveriş yaptı.

Aksal, önceki dönem belediye başkanı Abdullah Bostancı'yı da ziyaret etti.