AK Parti Edirne Milletvekili Aksal:

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan'daki spor tesisleri için 10 milyon liralık yatırım yapılacağını bildirdi.

Aksal, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca ilçedeki Atatürk Stadyumu ve Gençlik Spor Merkezi Spor Tesislerinin bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının yapılacağını belirtti.

Sporun birleştirici gücünün Keşan'da anlam kazanacağını dile getiren Aksal, "Keşan'daki spor tesisleri için bir yıllık süre içerisinde 10 milyonluk yatırım yapılacak. Yatırımlar Keşan'ımıza hayırlı uğurlu olsun. AK Parti iktidarı spora ve gençliğe çok büyük destek veriyor. Bu doğrultuda gerek tesis, gerekse gençlerin gelişimini sağlayacak merkezler konusunda önemli yatırımlar yapıldı. Bu tesisleri yapmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarında Türkiye'de dünyanın parmakla gösterdiği modern tesisler inşa edildiğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleşen tesisleşme hamlesiyle ülkemizi pek çok açıdan dünyaya meydan okuyacak hale getirdik. Keşan'da var olan tesislere yenilerini eklediğimizde, bu tesislerle birlikte çok daha güçlü bir tesis altyapısının ülkemizin envanterine katılacağına inanıyorum. Bu önemli tesislerin ülkemize, milletimize, Keşan'ın gençlerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Taş üstüne taş koyacağız, üreteceğiz, büyüteceğiz ve ülkemizi layık olduğu seviyelere çıkarmak için gece gündüz çalışacağız. TBMM'de gençlere imkanlar sağlamak ve ülke sporunun gelişmesini temin etmek noktasında gayret gösteriyoruz. Bu hususta yerel yönetimlerle işbirlikleri ve koordinasyon büyük önem taşıyor."

"Her yaştan insana hizmet üreteceğiz"

Milletvekili Aksal, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve çalışmalar neticesinde Keşan Belediyesi Atatürk Spor Tesisleri, yüzme havuzu ve salonu, gençlik merkezi spor salonu ve stadyumun onarımı ile semt sahalarının bakım, onarım, iyileştirmelerinin gerçekleşeceğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Keşan'a ve bölgeye ciddi destekler verdiğini belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Kapalı havuzun yanı sıra, Keşan'a yarı olimpik yüzme havuzu yapıyoruz. Devletin tüm imkanlarını vatandaşların refahı ve kaliteli yaşamı için seferber ediyoruz. Ülkemizin ve Keşan'ın geleceği gençlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gençlik ve sportif yatırımlarımızın yanı sıra her yaştan insana hizmet üreteceğiz. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum, bu tesislerde gençlerimizin çok vakit geçirmesi lazım. Bu tesisler gençlerimizle güzel. Bu tesisleri yapmak bir aşamadır ama tesislerin başta gençlerimiz ve halkımızla dolu dolu olması bizler için çok daha önemli."