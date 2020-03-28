AK Parti Edirne Milletvekili Aksal:

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, koronavirüs nedeniyle kimsenin işini aşını kaybetmesine müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Aksal, yaptığı açıklamada, Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı Türkiye'nin en başından itibaren tedbirli davrandığını, süratle önlemler aldığını belirtti.

Karar alma ve uygulama mekanizmalarının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hızlı işlediğini, birçok ülkenin aksine Türkiye'nin virüsle mücadelede başarılı olduğunu vurgulayan Aksal, "18 yıllık AK Parti iktidarlarının, her türlü felaket ve afetlere karşı hazırladığı temel hizmet altyapısı Türkiye'yi bu gibi durumlara hazır hale getirmiştir." ifadesini kullandı.



Koronavirüs salgını karşısında sorunsuz işleyen sağlık sisteminin bu temel hizmet altyapısının ne denli güçlü ve sağlam olduğunun en son örneği olduğuna dikkat çeken Aksal, uygulanan dengeli politikaların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerin kesintisiz devamını sağladığını, özel sektör ile tarımsal üretimi gerçekleştiren çiftçileri desteklediğini bildirdi.

Aksal, hiç bir vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin yanı sıra çiftçilere kullandırılacak düşük faizli krediler, zor günlerde tarımsal üretim yapan tüm işletme ve çiftçilerin kurtarıcısı olacaktır. Hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmesin. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve AK Parti, köylümüzün, kentlimizin, işçimizin, memurumuzun, üreticimizin yanındadır. Bu zor günlerde kimsenin işini, aşını kaybetmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi, ürettiği ürünün de heba olmasına göz yummayacağız."

- Yaklaşık 2 milyar liralık tarımsal destek müjdesi

Milletvekili Fatma Aksal, 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık tarımsal desteğin ödenmeye başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden etkilenen Türk çiftçisi, köylüsü ürününün, emeğinin heba olacağı korkusu yaşamasın. Çiftçilerimize 1,145 milyar lira mazot gübre desteği, 580 milyon lira anaç koyun ve keçi desteği, 120 milyon lira hububat - baklagil desteği, 20 milyon lira dane mısır desteği, 16,2 milyon lira hayvan hastalık tazminatı, 226 bin lira tiftik keçilerine ilave destek ödenecek. Çiftçilerimize hayırlı, bol kazançlar diliyoruz."