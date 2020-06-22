AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Lisanslı deponun birçok avantajı var" - Son Dakika

TBMM Tarım Komisyonu Sözcüsü AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Lisanslı deponun birçok avantajı var. Stopaj, nakliye avantajları var. Üreticilerimiz ürününü ister kendi adına, isterse TMO adına vererek, parasını bir hafta içerisinde alabilecek." dedi.

Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede hububat hasadına başlayan tüm çiftçilere, bol ve bereketli bir hasat sezonu diledi.

Üreticinin buğday fiyatından memnun olduğunu, ancak daha önce de dile getirdiği gibi verimin esas olduğunu belirten Aksal, şöyle devam etti:

"Geçen yıl çok verimli bir sezon yaşadık. Bu yıl da inşallah çok verimli sezon yaşarız. Lisanslı depomuzun kapasitesi bu bölgede çok iyi. Keşan'ın yanı sıra geçtiğimiz hafta Uzunköprü'de de lisanslı depomuzu açtık. Havsa'da ve Edirne merkezde de lisanslı depolarımız var. Lisanslı deponun birçok avantajları var. Stopaj, nakliye avantajları var. Üreticilerimiz ürününü ister kendi adına, isterse TMO adına vererek, parasını bir hafta içerisinde alabilecek. Sertifikanızı alıyorsunuz ve aldığınız sertifika ile ürününüzün yüzde 70'ine kadar '0' faizli 9 ay kredi kullanabiliyorsunuz. Elinizdeki sertifika ile yarın öbür gün istediğiniz zaman satabiliyorsunuz."

Aksal, şunları kaydetti:

"Yılbaşında buğday fiyatı yükseldiğinde, yılbaşında satıyorsunuz. İlk andaki nakit ihtiyacınızı karşılamış oluyorsunuz, ürünü satmak için mecbur kalmıyorsunuz. Lisanslı deponun en büyük avantajı da bu. Bütün piyasalarda satabiliyorsunuz. İnşallah uluslararası piyasalara da önümüzdeki süreçte açmayı planlıyoruz. Bütün üreticilerimize lisanslı depoculuktan yararlanmalarını öneriyorum. Kendi adlarına ürünlerini lisanslı depolara koyup 0 faizli kredi kullanabilirler. Bugün '0' faizli krediyi kimse kimseye vermiyor."

TARSİM'in faydalarına da değinen Aksal, " Lalapaşa, Süloğlu'nda birkaç köyde tırtıl problemi yaşandı. Birkaç yerde de dolu felaketi oldu. Burada TARSİM sigortasının önemini görüyoruz. Devlet sigorta için gerçekten çok ciddi destek veriyor. Bu yıl Türkiye'ye 800 milyon civarında TARSİM sigortası ödeyeceğiz. Sigortalı olmayan çiftçilerimizden de Afet Fonu'ndan yararlanmaları için Cumhurbaşkanımızdan talepte bulunduk." ifadelerini kullandı.