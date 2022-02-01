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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal öğretmen atamalarının hayırlı olmasını diledi - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal öğretmen atamalarının hayırlı olmasını diledi

01.02.2022 09:46
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal öğretmen atamalarının hayırlı olmasını diledi

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 15 bin öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 15 bin öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, yeni atamaların eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma gayretinin temel taşlarından birinin eğitim olduğunu aktaran Aksal, eğitim için harcanan her kuruşun ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu belirtti.

En büyük bütçelerin eğitime ayrıldığını anımsatan Aksal, şunları kaydetti:

"2002 yılında göreve geldiğimizde eğitime ayrılan bütçe 7.5 milyar lira iken, 2022 yılında bu rakamı yükseköğretim dahil 274 milyar lirayı aşan bir bütçeye yükselttik. Derslik sayımızı ise 343 binden 607 bin seviyesine çıkardık. Bugün itibarıyla geleceğimizin umudu nesillerimizi yetiştirecek olan 15 bin öğretmen atamamızı daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Öğrencilerine kavuşan tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun temennilerimle, tüm Eğitim camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun."

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Milletvekili, Fatma Aksal, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Milletvekili Aksal öğretmen atamalarının hayırlı olmasını diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Edirne Milletvekili Aksal öğretmen atamalarının hayırlı olmasını diledi - Son Dakika
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