AK Parti Edirne Milletvekili Aksal:

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 3 yıl içinde yapılması planlanan Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesin'in 5 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

Aksal'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Aksal, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Endüstriyel Yatırımlar ÇED Dairesi Başkanı Kenan Ocak'ın başkanlığında gerçekleştirilen Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısına katıldı.

Aksal, toplantıda yaptığı konuşmada, binlerce kişiye istihdam sağlayacak projenin Edirne ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Projenin 3 yıl içinde tamamlanarak işletmeye açılmasının öngörüldüğünü ve sanayi bölgesinde 60 ile 90 arası sanayi tesisinin yapılmasının planlandığını belirten Aksal, her türlü gıda üretiminin, gıda ambalaj ve paketleme tesisinin, tarım ve gıda makine üretim tesisinin Keşan'da hizmet verecek olmasının ilçe ekonomisine canlılık katacağını söyledi.



Türkiye'nin kalkınması ve hedeflerine ulaşması için çalıştıklarını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Türkiye, gıda ve tarımda son 18 yılda üretim, işleme, paketleme, sıcak ve soğuk zincir taşımada dünya markası haline geldi. Türk gıda ürünleri dünyanın pek çok yerine ihraç ediliyor. İnanıyorum ki Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinden Türkiye ve dünyada marka olacak gıda ürünlerimiz çıkacaktır. Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 5 bin kişiye istihdam sağlayacak. İnanç tekeden bile süt çıkartır derler, önemli olan kendimize güvenmemiz, devletimize güvenmemiz. Son 18 yılda Türkiye'nin geldiği seviye bize bu özgüveni sağlıyor.

Geleneksel yöntemlerle üretim bir yere kadar. AK Parti iktidarıyla her sektörün ihtisaslaştığı sanayi bölgeleri kuruldu. Böylelikle babadan kalma, geleneksel usullerin modern teknolojiyle harmanlanmasının önü açıldı. İhtisas organize sanayi bölgeleriyle gelenekten gelen tecrübeyi, teknolojinin nimetleriyle buluşturmak da AK Parti'ye nasip oldu."

Toplantıya, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile oda ve borsa başkanları katıldı.