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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü

07.02.2022 15:54
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da, parlamentonun üst kurulu olan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da, parlamentonun üst kurulu olan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü.

Aksal ve beraberindeki KEFEK heyeti, Narbayeva ile Senato binasında bir araya gelerek, taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Narbayeva burada yaptığı konuşmada, senatonun yeni yapılan binasında ilk defa Türk heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Son yıllarda iki ülke cumhurbaşkanlarının Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en üst düzeye çıkarılmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü anımsatan Narbayeva, ikili ilişkilerin gelişmesinde ülke cumhurbaşkanlarının yakın ilişkilerinin önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, Özbekistan'ın en büyük ve önemli ticari ortaklarından olduğunu anlatan Narbayeva, Özbekistan'da Türk iş insanlarına, Türkiye'de de Özbek iş insanlarına olumlu iş ortamının oluşturulduğunu belirtti.

Kovid-19 salgınına rağmen iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin geçen sene 3,3 milyar doları aştığını dile getiren Narbayeva, bunun iki cumhurbaşkanının da belirttiği gibi yeterli olmadığını, bu miktarın 5 milyar dolara çıkarılmasının amaçlandığını vurguladı.

Kendisinin aynı zamanda Özbek parlamentosunun Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı olduğunu aktaran Narbayeva, tarafların hem parlamentolar arası hem de söz konusu komisyonlar arasındaki ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Aksal da KEFEK Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Özbekistan'a yaptığını kaydederek, "Özbekistan bizim ata yurdumuz. Ortak medeniyetimizin kadim şehirlerinden Taşkent'te olmaktan çok mutluyuz. Ayağımızı bu topraklara bastığımızdan itibaren kendimizi evimizde hissettik." dedi.

Türkiye'nin Özbekistan'ı tanıyan ve büyükelçiliğini açan ilk ülke olduğuna dikkati çeken Aksal, bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılının kutlanacağını aktardı.

Konuşmasında KEFEK'in faaliyeti hakkında bilgi veren Aksal, daha sonra Senato binasını gezdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva ile görüştü - Son Dakika


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