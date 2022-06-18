AK Parti Edirne Milletvekili Aksal sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirileceğini belirtti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirileceğini kaydetti.

Aksal, yaptığı açıklamada, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini belirtti.

Kanunun sağlık sektörüne yenilikler getireceğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi sonrası sağlık yatırımları bütün Dünya'da daha net anlaşıldı. Hekimlerimizin, aylık geliri emekliliği için, sağlık alanında bir çok konuda tüm çalışanları ilgilendiren hususlarda köklü düzenlemelerin yer aldığı bir kanunu TBMM de kabul ettik. Kabul ettiğimiz bu kanun ile tabiplerin ve uzman tabiplerin emeklilik maaşları pirim kesintisinden bağımsız olarak ve 2008 öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın artırıldı. Sağlık çalışanlarının döner sermaye ek ödeme tavanları artırıldı, pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500'den 650'ye hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250 oranı yüzde 305'e yükseltildi. Tüm sağlık çalışanlarının sabit ek ödemesi merkezi yönetim bütçesine aktarıldı. Ayrıca hemşirelerimize 3600 ek gösterge düzenlemesi ile vaat edilen iyileştirme tüm lisans mezunlarını kapsıyor."