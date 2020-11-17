AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Vatandaşımız ekmeği eski fiyatıyla yemeye devam edecek" - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ekmeğin eski fiyatından satılmaya devam edileceğini belirtti.

Aksal, Edirne'de resmi zam kararı çıkmadan yapılan ekmek zammının geri çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Resmi tarife olmadan yapılan fiyat artışının takip edildiğini belirten Aksal, "Ekmek fiyatları ile ilgili fırıncılarımızın bir talebi var. Kendileri haklı olabilir. Ancak bu işin bir yolu, yöntemi var. Bir ayakkabı fiyatı size uymuyorsa almayabilirsiniz ama ekmek bizim temel gıda maddemizdir. Dolayısıyla fiyatı da belli kurallar çerçevesinde denetleniyor. Bu yol izlenmedi ve yasal izinler alınmadan Edirne genelinde fırıncılar ekmeğin gramını 210 gramdan 200 grama düşürdü ve 1,50 lira olan ekmek 2 liraya satmaya başlandı." dedi.

Aksal, fırıncıların izinsiz yaptıkları fiyat artışıyla Edirne'de ekmeğin kilogram fiyatının 10 liraya çıktığını, bu artışa izin verilmediğini ifade etti.

Hiç kimsenin Edirnelilere Türkiye'deki en pahalı ekmeği yedirmeye hakkı olmadığını söyeleyen Aksal, şunları kaydetti:

"Bu süreçte valimizin talimatlarıyla, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 112 fırını denetledi, 92 fırın hakkında işlem yapıldı. Biz buna müsaade etmeyeceğimizi, devlet olarak gerekli işlemleri yapacağımızı belirttik. Edirne'de bir tane Halk Ekmeğimiz olsaydı daha farklı olabilirdi. Bir haftanın sonunda yapılan görüşmelerin ardından dün itibari ile ekmek 210 grama, fiyatı da 1 lira 50 kuruşa çekildi. Vatandaşımız ekmeği eski fiyatıyla yemeye devam edecek. Fırıncılarımız taleplerini yasal yollardan iletirler, yasal görüşmeler yapılır, alınan kararlar sonucunda açıklanır. Ben de dahil herkes bu ülkenin kanunlarına uymak zorundayız. Fırıncılarımız da bu kanunlara uymak zorundadır."