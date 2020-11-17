AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Vatandaşımız ekmeği eski fiyatıyla yemeye devam edecek" - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Vatandaşımız ekmeği eski fiyatıyla yemeye devam edecek"

17.11.2020 14:11
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal:

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ekmeğin eski fiyatından satılmaya devam edileceğini belirtti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ekmeğin eski fiyatından satılmaya devam edileceğini belirtti.

Aksal, Edirne'de resmi zam kararı çıkmadan yapılan ekmek zammının geri çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Resmi tarife olmadan yapılan fiyat artışının takip edildiğini belirten Aksal, "Ekmek fiyatları ile ilgili fırıncılarımızın bir talebi var. Kendileri haklı olabilir. Ancak bu işin bir yolu, yöntemi var. Bir ayakkabı fiyatı size uymuyorsa almayabilirsiniz ama ekmek bizim temel gıda maddemizdir. Dolayısıyla fiyatı da belli kurallar çerçevesinde denetleniyor. Bu yol izlenmedi ve yasal izinler alınmadan Edirne genelinde fırıncılar ekmeğin gramını 210 gramdan 200 grama düşürdü ve 1,50 lira olan ekmek 2 liraya satmaya başlandı." dedi.

Aksal, fırıncıların izinsiz yaptıkları fiyat artışıyla Edirne'de ekmeğin kilogram fiyatının 10 liraya çıktığını, bu artışa izin verilmediğini ifade etti.

Hiç kimsenin Edirnelilere Türkiye'deki en pahalı ekmeği yedirmeye hakkı olmadığını söyeleyen Aksal, şunları kaydetti:

"Bu süreçte valimizin talimatlarıyla, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri 112 fırını denetledi, 92 fırın hakkında işlem yapıldı. Biz buna müsaade etmeyeceğimizi, devlet olarak gerekli işlemleri yapacağımızı belirttik. Edirne'de bir tane Halk Ekmeğimiz olsaydı daha farklı olabilirdi. Bir haftanın sonunda yapılan görüşmelerin ardından dün itibari ile ekmek 210 grama, fiyatı da 1 lira 50 kuruşa çekildi. Vatandaşımız ekmeği eski fiyatıyla yemeye devam edecek. Fırıncılarımız taleplerini yasal yollardan iletirler, yasal görüşmeler yapılır, alınan kararlar sonucunda açıklanır. Ben de dahil herkes bu ülkenin kanunlarına uymak zorundayız. Fırıncılarımız da bu kanunlara uymak zorundadır."

Milletvekili, Fatma Aksal, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: 'Vatandaşımız ekmeği eski fiyatıyla yemeye devam edecek' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış cansız bir erkek bedeni bulundu New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İstanbul'a su sağlayan barajların yüzde 27'si, Ankara'nın ise yüzde 13'ü dolu Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İstanbul'a su sağlayan barajların yüzde 27'si, Ankara'nın ise yüzde 13'ü dolu         
14:25
Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz         
14:04
Eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Erkekliğime küfrettiler, çok pişmanım Eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Erkekliğime küfrettiler, çok pişmanım         
13:38
Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:16
Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü         
12:33
Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi         
12:09
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi         
11:05
"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı         
10:58
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 14:42:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Edirne Milletvekili Aksal: "Vatandaşımız ekmeği eski fiyatıyla yemeye devam edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei