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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, MHP İl Başkanı Tercan'ı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, MHP İl Başkanı Tercan'ı ziyaret etti

09.08.2021 17:11
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, MHP İl Başkanı Tercan'ı ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba, Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetimini ziyaret etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba, Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette İba, MHP ile kurdukları ortaklıkla Edirne için çok çalışacaklarını belirtti.

Edirne'yi en üst seviyeye taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden İba, "AK Parti olarak MHP ile bir ortaklık değil, gönül birliği kurduk. Cumhur İttifakı, diğer ittifaklar gibi gizli, saklı, kapalı kapılar ardından masa başında kurulmuş bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı, millet için, devlet için, yüreğini ortaya koyan insanların gönül birliği ile güçlerini birleştirmesidir. Cumhur İttifakı olarak bizler aynı hedefler, aynı ülküler, aynı inanç ve milli değerler etrafında buluşmuş kişileriz." diye konuştu.

İba, milli ve manevi değerleri gözeten, modern medeniyetler seviyesinde yatırımlar, hizmetler ve projelerle büyüyen güçlü bir Türkiye için bir arada olduklarını belirtti.

İlk hedeflerinin 2023 yılında Edirne'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü desteği vermek olduğunu aktaran İba, "Bugün de bu kapsamda milletvekilimiz Fatma Aksal, İl Başkan Yardımcılarımız ve Merkez İlçe Başkanımız Önder Özcan ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerimizle birlikte gönül birliği kurduğumuz Cumhur İttifakımızın Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve yönetimini ziyaret ettik. Biz Türkiye için bir aradayız. Ortak amaçlar için atan yürekler güçlenir. Yurdumuz ve milletimiz için tek yürek olacağız." dedi.

Tercan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aksal ve İba'ya teşekkür etti.

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, MHP İl Başkanı Tercan'ı ziyaret etti
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, MHP İl Başkanı Tercan'ı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Tercan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, MHP İl Başkanı Tercan'ı ziyaret etti - Son Dakika


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