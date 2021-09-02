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AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, Uzunköprü'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, Uzunköprü'de muhtarlarla bir araya geldi

02.09.2021 16:44
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, Uzunköprü'de muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü'de köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba, Uzunköprü'de köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısında Aksal ve İba, muhtarların taleplerini dinledi.

Muhtarlarla her zaman iletişim halinde olduklarını belirten Belgin İba, hizmetin en kilit noktalara götürülmesi hususunda muhtarların kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

Uzunköprü'nün 53 köyündeki her bir vatandaşa ulaşabilmek için muhtarların destek ve görüşlerinin önemli olduğunu ifade eden İba, "Ak Parti teşkilatı olarak her fırsatta köylerimizi ziyaret ederek köylümüzle bir araya gelmeye gayret ettik. İl binamızın kapısı sizlere ve tüm Edirne halkına her zaman açık. Sizler de sıklıkla bizi ziyaret ederek onurlandırdınız. Hizmetin ülkenin her yerinde en kilit noktalara dahi götürülmesi hususunda muhtarlarımız bizim için çok kıymetlidir." diye konuştu.

İba, Uzunköprü'de 2002 yılından buyana önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirtti.

Yatırımların sürdüğünü ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Çok amaçlı gençlik ve spor merkezi, TOKİ konutları, üniversite KYK Yurdu, tarihi köprümüze alternatif yeni köprü, tren garının yenilenmesi ve daha nice yatırım ve hizmeti Uzunköprü'müzde hayata geçirdik. Bu dönem yatırımlarımız hiçbir ilçemizde olmadığı kadar çok hızlı gidiyor. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz atılımlar ile 200 yataklı yeni devlet hastanesinden aile sağlığı merkezlerine, değerlerimizi ağırlayacağımız huzurevinden gençlerimizin sosyalleşeceği spor sahalarına ve yüzme havuzuna, tarihi taş köprümüzün onarımından Çiftlikköy yol yapımına kadar onlarca hizmeti Uzunköprü'müze kazandırdık."

Toplantıya il başkan yardımcıları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, teşkilat mensupları ile Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Nevzat Öztürk de katıldı.

AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, Uzunköprü'de muhtarlarla bir araya geldi
AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, Uzunköprü'de muhtarlarla bir araya geldi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, Uzunköprü'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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