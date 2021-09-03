AK Parti Edirne Milletvekili Aksal ve İl Başkanı İba, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba, Edirne'de mahalle muhtarlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan İba, merkez ilçede yer alan 37 köyün her bir vatandaşına ulaşabilmek için muhtarların desteği ve görüşlerini hep önemsediklerini söyledi.

Son yıllara bakıldığında köylerin artık eskisi gibi toz toprak içerisinde olmadığını, yolların merkezdeki yollardan bile daha güzel olduğunu anlatan İba, şöyle devam etti

"Edirne merkeze bağlı tüm köylerimizi birçok kez ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde hükümetimizin elinin tüm köylerimize dokunduğuna bizzat sizlerle birlikte şahit olduk. Altyapı çalışmalarından tutun da kanalların yapımına, mera ıslah faaliyetlerinden içmeye suyu ve tarımsal sulama hizmetlerine, uzun yıllardır kullanılan elektrik hatlarının yenilenmesinden camilerimizin ve muhtarlık binalarımızın onarılmasına kadar birçok hizmeti köylerimizin büyük bir kısmında tamamladık. Köy içi meydanlarımızı ve sokaklarını parke taşlar ile döşedik. Tarla yollarımızı iyileştirmeye devam ediyoruz."

Tüm köylerde çocuk parkları, spor aletleri, çok amaçlı salonlar, sağlık kabinleri, içi dolu kitaplıklar, duraklar, tanıtım levhaları, mezarlık ve çevre düzenlemelerinin yapıldığını aktaran İba, eksikleri tamamlamak için olağanüstü gayret gösterdiklerini belirtti.

Edirne için her ay en az bir kere Ankara'ya giderek bakanlar ve ilgili kurumlara ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlatan İba, şunları kaydetti:

"Sağ olsunlar tüm bakanlıklarımız da ilimizi sık sık ziyaret ederek eksiklerimizi tamamlama yolunda bizlere destek veriyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ziyareti ile yıllardır virane olan Selimiye Meydanı ve yine yıllardır hayalimiz olan Nehir Kenarı projeleri hayata geçiriyoruz. Turizm kenti Edirne'mizde yeni müzelerimiz açılmaya devam ediyor. Ulaştırma Bakanımızın ziyareti ile Müezzinoğlu Köprümüzün yollarının tamamlamaya başladık. Kısacası değerli muhtarlarım, teşkilatımızın tüm kademeleriyle birlikte Edirne'mizde hizmet çıtamızı yükseltmek için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Talep ve önerilerinize daima açığız."