AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, ittifak ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu açıklamalara ne cevap vereceğini sordu.

AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal Açıklaması, System.String[]

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, ittifak ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu açıklamalara ne cevap vereceğini sordu.


Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada,Buldan'ın "İttifaklar, açık ve şeffaf olmalı ve birlikte görüntü verilmeli" şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

"Meral Akşener'in bu açıklamaya vereceği cevap nedir? Çıkıp açıkça bu ittifakın bir parçası olduklarını söyleyebilecek mi?" diye soran Aksal, "Akşener ilk önce buna bir çalışsın." dedi.

Akşener'in Trakya ziyaretlerine de değinen Milletvekili Aksal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız dün İzmir'deydi, ben Antalya'dan geldim. Hepimiz gece gündüz demeden çalışıyoruz. AK Parti iktidarında bu ülkenin nereden nereye geldiğini biliyoruz. Meral Hanım doğal gaz faturalarından bahsediyor ama AK Parti öncesinde doğal gaz dahi yoktu. Halk, bu hizmeti kimlerin getirdiğini biliyor. Ancak onlar da muhalefet olarak iktidarı eleştireceklerse de, insana, 'siz ne yaptınız?' diye sorarlar."

Milletvekili, Fatma Aksal, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son ankete göre ittifaklar arasındaki oy farkı yüzde 2,5'e geriledi
İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de herhangi bir vaka görülmemiştir İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD yaptırımları korona gibidir, korkusu gerçekliğinden fazla

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 22:15:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]